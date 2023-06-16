На Бахмутском направлении ВСУ за сутки уничтожили 85 россиян, три орудия и склад с боеприпасами РФ, - Череватый
На Бахмутском направлении 15 июня ВСУ ликвидировали 85 окупантов, 141 ранили, уничтожили "град" и склад боеприпасов
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Еспресо.
По его словам, на Бахмутском направлении 15 июня было два боесоприкосновения, а 16-го – одно. ВСУ уничтожают россиян всеми видами артиллерийского огня.
"За эти сутки удалось уничтожить 85 окупантов, 141 ранить, четырех взять в плен, уничтожить три пушки, "град", ЗРК "Стрела-10", полевой склад с боеприпасами", - подчеркнул Сергей Череватый.
- 15 июня РФ потеряла в Украине 590 оккупантов, 10 танков и два РСЗО.
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