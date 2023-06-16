Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Еспресо.

По его словам, на Бахмутском направлении 15 июня было два боесоприкосновения, а 16-го – одно. ВСУ уничтожают россиян всеми видами артиллерийского огня.

"За эти сутки удалось уничтожить 85 окупантов, 141 ранить, четырех взять в плен, уничтожить три пушки, "град", ЗРК "Стрела-10", полевой склад с боеприпасами", - подчеркнул Сергей Череватый.