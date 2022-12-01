Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Тактического значения с военной точки зрения Бахмут не имеет. Битва за Бахмут имеет эмоциональную и политическую нагрузку. Потому что РФ очень нужно показать хотя бы немного победных действий. Полгода там уже происходят боевые действия, но продвинуться или захватить город противник не в состоянии. ВСУ будут держать город до последнего. Если враг сосредоточит там большое количество техники и военнослужащих и нам будет бессмысленно терять жизнь наших людей ради того, чтобы этот город остался под украинским контролем прямо сейчас, мы сделаем так, как мы сделали в Лисичанске и Северодонецке", - подчеркнул Гетьман.

По словам военного аналитика, пока ВСУ удается на Бахмутском направлении сковывать большую силу врага.

"Россияне там понесут колоссальные потери. Бахмут обязательно останется украинским. Но если нужно будет отойти на время - мы можем это сделать. Это называется тактическая оборона. Надо делать правильные шаги, чтобы добиться победы", - пояснил Гетьман.

На Сватовском и Лиманском направлениях российские войска строят линии обороны, чтобы не допустить продвижения Вооруженных Сил Украины

Российские усилия вокруг Бахмута показывают , что Москва совсем не извлекла уроки из предыдущих кампаний с большим количеством жертв, которые положены только с целью ограниченного оперативного или стратегического успеха.

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