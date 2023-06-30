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На Бахмутском направлении ВСУ противостоит мощная вражеская группировка в количестве до 50 тыс. военных, - Череватый

30 июня, 2023 пятница
15:01
Война с Россией

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении враг заминировал все подходы к своим позициям и строит новые фортификационные сооружения

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Бахмутском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку. Преступную организацию ЧВК Вагнера заменили десантные мотострелковые подразделения врага. На это направление россияне бросили боевой армейский резерв "Барс", территориальные войска, ЧВК "Ветераны". На Бахмутском направлении в общем нам противостоит до 50 тыс. военных, более 300 танков, 330 различных артиллерийских систем, около 140 РСЗО", - отметил Череватый.

Представитель Восточной группировки войск также добавил, что на Бахмутском направлении враг заминировал все подходы к своим позициям и строит новые фортификационные сооружения.

"Но это не останавливает движение Сил обороны Украины. Движение ВСУ идет взвешенно, согласно всем правилам военной науки. Враг поражается огнем, проводится разминирование полей, после этого идет наша пехота за усилением бронетехники. Шаг за шагом освобождается украинская земля", - подчеркнул Череватый.

  • Несмотря на потери, российские захватчики за прошедшие сутки безуспешно пытались наступать на четырех направлениях фронта: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском
  • Вооруженные Силы Украины наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имеют частичный успех, на флангах Бахмута оказывают давление на российскую армию.






 

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2023, пятница
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