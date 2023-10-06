На Бахмутском направлении ВСУ преуспевают, на Лимано-Купянском оккупанты активизировали боевые действия, - Евлаш

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает Укринформ .

"Сегодня преуспеваем на Бахмутском направлении, продолжаем выбивать врагов с ранее занимаемых позиций, также отбиваем атаки, попытки противника восстановить свои ранее утраченные положения", - отметил Евлаш.

В частности, по его словам, противник безуспешно пытается штурмовать Клещиевку и Андреевку. За минувшие сутки на Бахмутском направлении зафиксировано восемь боевых столкновений.

"Противник бил по ВСУ 519 раз, используя РСЗО, ствольную артиллерию, минометы, гранатометы разных типов и стрелковое оружие, четыре раза использовал авиацию. Нам удалось ликвидировать ряд различных артиллерийских систем и тяжелой техники противника", - сообщил начальник пресс-службы войск восточного.

Отмечается, что на Бахмутском направлении уничтожены три танка, один БМП, пушки "Нона С", "Мста Б" и по одной Д-20 и Д-30. Выявлен и уничтожен вражеский пункт управления РЭБ, восемь FPV-дронов и два БПЛА "Зала".

Спикер отметил, что сейчас вражеские FPV-дроны очень надоедливы, и их уничтожению уделяется очень большое внимание.

Враг акцентирует свое внимание на Лимано-Купянском направлении

"Сейчас противник акцентирует свое внимание на Лимано-Купянском направлении, возобновляет там боевые действия. Таким образом, за минувшие сутки там было зафиксировано четыре боевых столкновения. Противник акцентирует свое внимание у Макеевки, также интенсивно применяет свои артсистемы", - заявил Евлаш. За прошедшие сутки на этом направлении было зафиксировано 663 обстрела, 8 раз противник применял как тактическую, так и армейскую авиацию. Враг начал чаще использовать штурмовики Су-35, Су-25 и вертолеты Ка-52. В частности, было ликвидировано 116 окупантов и 18 образцов вооружения и военной техники, среди которых - шесть танков Т-71.

По словам спикера, наши противотанковые расчеты умело отражают атаки противника, наносят удары по скоплениям личного состава, ликвидируют пехоту, штурмовые группы и ДРГ врага.

Силы обороны также уничтожили два БПЛА разных типов и семь вражеских авто, три склада с боеприпасами.