Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Линия фронта на Бахмутском направлении характеризуется тем, что враг потерял инициативу. Конечно, местами противник пытается где-то атаковать, но это попытки отвлечь наше внимание. Это имитационные действия, чем настоящие попытки атаковать и достичь какого-либо реального результата. ВСУ сейчас играют первым номером, инициатива на нашей стороне. Мы навязываем врагу темп и мы решаем, будет ли он защищаться, будет ли у него возможность на маневр или не будет", - подчеркнул Волохов.

По словам командира подразделения, россияне вынуждены привлекать резервы.

"Все то, что сейчас стоит на враждебных позициях, избито и устало. У русских проблемы с теми силами, которые удерживали позиции. И мы уже понимаем, что у них есть и чего можно ожидать от их резерва. В будущем нам будет проще планировать наступательные. действия. В направлении Клищиевки ВСУ имеют некоторые успехи", - подчеркнул Волохов.