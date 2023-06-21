На Бахмутском направлении ВСУ преуспевают, - командир подразделения разведчиков "Terra" Волохов
Командир подразделения разведчиков "Terra" в составе тактической группы "АЗОВ" Николай Волохов отметил, что в будущем Силам Обороны Украины будет проще планировать наступательные действия
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Линия фронта на Бахмутском направлении характеризуется тем, что враг потерял инициативу. Конечно, местами противник пытается где-то атаковать, но это попытки отвлечь наше внимание. Это имитационные действия, чем настоящие попытки атаковать и достичь какого-либо реального результата. ВСУ сейчас играют первым номером, инициатива на нашей стороне. Мы навязываем врагу темп и мы решаем, будет ли он защищаться, будет ли у него возможность на маневр или не будет", - подчеркнул Волохов.
По словам командира подразделения, россияне вынуждены привлекать резервы.
"Все то, что сейчас стоит на враждебных позициях, избито и устало. У русских проблемы с теми силами, которые удерживали позиции. И мы уже понимаем, что у них есть и чего можно ожидать от их резерва. В будущем нам будет проще планировать наступательные. действия. В направлении Клищиевки ВСУ имеют некоторые успехи", - подчеркнул Волохов.
- 19 июня Генштаб ВСУ сообщил , что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях сосредоточены основные усилия вражеских войск. Несмотря на потери, россияне пытаются наступать, но не имеют успеха.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал видео ночной работы снайперов ССО на Бахмутском направлении и рассказал, что враг постепенно теряет там позиции
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