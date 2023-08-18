Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Бахмутское направление. В зоне ответственности 3 отдельной штурмовой бригады сконцентрировано немало "элитных" родов войск РФ. В частности, регулярные войска РФ, подразделение "Ахмат" и "Эспаньол", состоящее из футбольных фанатов и националистов РФ. Именно эти подразделения сменили предыдущие, в том числе подразделения "Шторм Z". Подразделения оккупантов "Шторм Z" формально уже закончились на Бахмутском направлении. Закончились из-за хорошей работы Сил обороны", - рассказал Кудряшов.

Майор ВСУ добавил, что оккупанты пытаются проводить контратаки, но их действия безрезультатны

"Противник продолжает пытаться проводить контратаки, штурмовые действия на нашем направлении. В частности, в районе Курдюмовки, Андреевки и Клищиевки. Таким образом они пытаются улучшить свое тактическое положение. Однако их действия были не успешными. Были уничтожены до одного взвода оккупантов и два новейших танка РФ" Т-90 "Прорыв", – добавил он.