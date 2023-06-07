Об этом пишет заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"За прошедшие сутки имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров. Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции", - заявила Маляр.

Она добавила, что эпицентром боевых действий остается Восток. Враг продолжает стягивать свои резервы на Бахмутское направление с глубины защиты.

Замминистра обороны также сообщила, что вагнеровцы остаются в тыловых подразделениях, а боевые действия ведет регулярная армия РФ. Россияне привлекают штурмовые отряды.

Для обороны Бахмутского направления наши военные используют заранее подготовленные укрепления.