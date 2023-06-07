На Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление, - Маляр
Через сутки 6 июня украинские войска значительно продвинулись на Бахмутском направлении. Враг перешел к обороне
Об этом пишет заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"За прошедшие сутки имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров. Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции", - заявила Маляр.
Она добавила, что эпицентром боевых действий остается Восток. Враг продолжает стягивать свои резервы на Бахмутское направление с глубины защиты.
Замминистра обороны также сообщила, что вагнеровцы остаются в тыловых подразделениях, а боевые действия ведет регулярная армия РФ. Россияне привлекают штурмовые отряды.
Для обороны Бахмутского направления наши военные используют заранее подготовленные укрепления.
- 5 июня Анна Маляр заявила, что ВСУ по некоторым направлениям перешли к контрнаступательным действиям, а также широким фронтом двигаются на Бахмутском направлении, занимая господствующие позиции.
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