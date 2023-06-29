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На Бахмутском направлении ВСУ перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, на Бердянском – продвижение на 1300 м

29 июня, 2023 четверг
09:26
Война с Россией

Силы обороны Украины в Бахмутском направлении перехватили стратегическую инициативу и ведут наступательные действия широким фронтом. А на Бердянском направлении украинские воины продвинулись на 1300 метров

Об этом 29 июня сообщают Генштаб ВСУ и заместитель министра обороны Анна Маляр.

Под Бахмутом Силы обороны перехватили оперативную инициативу, есть продвижение: ситуация на востоке

В окрестностях Бахмута продолжается активные бои и оказание давления на противника, заставляя его отступать с позиций.

В Бахмутском направлении украинские воины перехватили стратегическую инициативу, ведут наступательные действия широким фронтом. ВСУ закрепляются на достигнутых линиях фронта. Враг оказывает безудержное сопротивление, продолжаются тяжелые бои.

"Да, на направлении Ровнополь – Володино имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение с артиллерии по выявленным целям противника, ведут контрбатарейную борьбу", - говорится в сообщении.

Вместо этого российские оккупанты оказывают "безумное" сопротивление и несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

В направлении Клищиевки украинские военные продвинулись на 1200 метров, в направлении Курдюмовки - на 1500 метров.

В Бердянском направлении ВСУ продвинулись на 1300 м: ситуация на юге

По данным Анны Маляр, Силы обороны продолжают вести наступательную операцию и в Мелитопольском и Бердянском направлениях. Именно на Бердянском ВСУ продвинулись на 1300 метров.

"Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время убегала из Херсона", - отметила Маляр.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Впоследствии министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Украина
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Контрнаступление ЗСУ
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