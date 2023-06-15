Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"Силы обороны продолжают проводить как оборонные, так и наступательные действия, имеют частичный успех. Там, где украинские воины обороняются ни одной позиции не потеряны, продолжаются наступательные действия на Бердянском, Мариупольском и Бахмутском направлениях", - заявил Ковалев.

Следовательно, на Бердянском направлении бои продолжаются в районе Макаровки, Мариупольском - в районе Новоданиловки и Новопокровки.

"На Бахмутском направлении подразделения Вооруженных Сил Украины вели штурмовые действия на направлениях Раздоловка - Краснополовка и Берховка - Ягодное: имели успехи", - подчеркнул спикер.

Спикер Генштаба ВСУ рассказал, что противник продолжает нести большие потери на поле боя.

"В населенном пункте Хмельницкое Запорожской области в помещении бывшего клуба кафиры организовали госпиталь для военнослужащих 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии оккупантов. Общая численность составляет более 100 раненых оккупантов, подавляющее большинство доставлено.