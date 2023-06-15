На Бахмутском направлении ВСУ имели успехи во время штурмовых действий, на Бердянском и Мариупольском - ведутся бои: ситуация на фронте
Вооруженные Силы Украины имели успехи во время штурма на направлениях Раздоловка - Краснополовка и Берховка - Ягодное, вблизи Бахмута, на Бердянском и Мариупольском - идут бои
Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.
"Силы обороны продолжают проводить как оборонные, так и наступательные действия, имеют частичный успех. Там, где украинские воины обороняются ни одной позиции не потеряны, продолжаются наступательные действия на Бердянском, Мариупольском и Бахмутском направлениях", - заявил Ковалев.
Следовательно, на Бердянском направлении бои продолжаются в районе Макаровки, Мариупольском - в районе Новоданиловки и Новопокровки.
"На Бахмутском направлении подразделения Вооруженных Сил Украины вели штурмовые действия на направлениях Раздоловка - Краснополовка и Берховка - Ягодное: имели успехи", - подчеркнул спикер.
Спикер Генштаба ВСУ рассказал, что противник продолжает нести большие потери на поле боя.
"В населенном пункте Хмельницкое Запорожской области в помещении бывшего клуба кафиры организовали госпиталь для военнослужащих 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии оккупантов. Общая численность составляет более 100 раненых оккупантов, подавляющее большинство доставлено.
- За последние сутки Россия потеряла вертолет, 580 солдат, 3 крылатых ракеты и 12 танков.
- По состоянию на утро 15 июня Генштаб ВСУ отчитывался, что враг сосредоточен на 4 направлениях фронта , в сутки там произошло почти 50 боевых столкновений. Кроме того, Силы обороны поразили 2 пункта управления, три ЗРК и 3 РЭБ оккупантов.
- Институт изучения войны писал , что украинские воины в районе Кременной на Луганщине могли ликвидировать около 100 оккупантов, еще столько же ранить.
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