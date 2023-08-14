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На Бахмутском направлении ВСУ деоккупировали 40 кв.км, продолжается освобождение Урожайного на Донетчине, — Маляр

14 августа, 2023 понедельник
16:57
Война с Россией

Ситуация на востоке Украины остается напряженной и сложной – Бахмутское направление является местом сильных боевых столкновений, однако Силы обороны освобождают наши территории

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Сейчас на востоке фиксируется определенное уменьшение количества обстрелов и использованных врагом боеприпасов, но это не значит, что враг отступил от своих планов. Враг сейчас перегруппировывается и пытается восстановить утраченные способности. Продолжаются бои. За минувшую неделю освобожденная территория на Бахмутском направлении увеличена на 3 кв.км и в общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 40 кв.км", - заявила Маляр.

Сообщается, что российская армия пытается остановить продвижение Сил обороны Украины и восстановить утраченное положение в районах Курдюмовки, западнее Клищиевки и Андреевки.

Враг пытается захватить Марьинку и окружить Авдеевку.

"Наши защитники не дают врагу реализовать планы, но это очень непросто. Идут горячие бои.
Ситуация там напряженная и сложная. Кроме того, враг постоянно предпринимает безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского", - добавила замминистра.

Украинские защитники на Купянском и Лиманском направлениях сумели сдержать наступление российских войск и нанести им значительные потери.

Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях напряженная. Враг постоянно атакует – ВСУ отражают наступления.

На Купянском направлении враг усиливает минное поле вдоль границы в Белгородской области, ищет слабые места в украинской обороне.

На Лиманском направлении враг продолжает штурмовать наши позиции в районе Серебрянского леса Донецкой области, но не имеет успеха.

На юге Силы обороны Украины наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там продолжаются бои.

Наши защитники добились успеха в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского Донецкой области, где они закрепляются на достигнутых позициях: "В ходе наступательных действий Силы обороны таврического направления продолжают освобождение н.п. Урожайное".

Что известно об украинском контрнаступлении

2 августа Силы обороны выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки в Донецкой области. ВСУ продолжают сдерживать наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях.

Командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега рассказал, что на оккупированных территориях россияне обустроили многоэшелонированную систему инженерных заграждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая с достаточно большой плотностью. Это создает сложность для Сил обороны в ведении наступательных действий на южном направлении.

На фронте в течение 5 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 30 боеприкосновений, а россияне потеряли 590 военных, 5 танков и реактивную систему залпового огня.

6 августа Буданов оценил контрнаступление ВСУ: продвижение военных на Бахмутском направлении происходит чуть быстрее, чем на юге.

На 9 августа известно, что украинские Силы обороны деоккупировали более 40 тысяч квадратных километров нашей земли от российских захватчиков с 24 февраля 2022 года.

10 августа Генштаб сообщал, что украинские воины ведут наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Имели успех у Урожайного и юго-восточнее Старомайорского.

Мелитополь
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