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На Бахмутском направлении враг усиливает давление количеством пехоты, – нацгвардеец Назаренко

27 декабря, 2022 вторник
08:53
война с Россией

Заместитель командира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко отметил, что на Бахмутском направлении враг терпит колоссальные потери

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация продолжает быть напряженной, враг продолжает безумствовать. Они пытаются еще больше усилить давление количеством пехоты. Меня шокирует и количество живой силы, которую они используют. Полями идут группы кафиров, мы их перемалываем артиллерией, стрелковым вооружением, а они все равно идут и пытаются штурмовать большими группами", - подчеркнул Назаренко

По словам нацгвардейца, враг терпит колоссальные потери.

"Россияне не забирают своих 200, поля и лесополосы усеяны трупами врага. Они роют окопы и укрепляют блиндажи мертвыми телами вагнеровцев. Наша задача перемолоть врага. Они должны когда-то закончиться, это должно когда-то наступить. А пока, отбиваем вражеские атаки. Каждый который находится на этом направлении – это герой", - подчеркнул Назаренко.

  • Президент Владимир Зеленский назвал "тяжелой и болезненной" ситуацию на фронте в восточных областях Украины и поблагодарил военных за сдерживание и отражение вражеского нашествия
  • Глава Донетчины рассказал , что вблизи Бахмута россияне несут огромные потери, в том числе и в частных военных компании их не считают.

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