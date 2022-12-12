На Бахмутском направлении враг сменил тактику: оккупанты используют вновь созданные штурмовые отряды, - Череватый
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что за сутки враг осуществляет более 200 обстрелов позиций ВСУ на Бахмутском направлении
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Бахмут остается главной точкой удара российских оккупантов. Они сосредоточили всю артиллерию и авиацию, РСЗО. Вокруг Бахмута противник изменил тактику. Вместо БТГ противник начал использовать штурмовые вновь созданные отряды, которые нацелены на атакующие действия. Под прикрытием местности и погоды они пытаются подойти к нашим передовым линиям, вступить в ближний бой, чтобы связать подразделения ВСУ боем и прорвать нашу оборону. Отслеживаем такие вражеские группы и наносим по ним удары", - отметил Череватый.
По словам спикера Восточной группировки войск, на Авдеевском направлении также продолжаются ожесточенные бои.
"Противник пытается прорвать нашу оборону, бросает в бой мобилизованные подразделения. В Луганской области ВСУ держат инициативу за собой. Однако время от времени враг доукомплектовывается и пытается атаковать. Все атаки врага завершаются большими потерями и отступлением противника", - подчеркнул Череватый.
- Офицер 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Афанасьев отметил, что на Бахмутском направлении враг использует тактику ночного боя.
- Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает , что ситуация вокруг Бахмута стабилизируется в ближайшее время.
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