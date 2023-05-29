Об этом написала Анна Маляр в телеграме.

"Интенсивность наступательных действий врага существенно снизилась, поскольку он производит замену войск с вагнеровцев на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону на этом направлении. Наши войска своими действиями ощутимо усложняют врагу этот процесс", - информирует военнослужащая.

Сообщается, что интенсивность артиллерийских обстрелов со стороны армии РФ не уменьшилась.

Маляр пишет, что вагнеровцы выводят свои подразделения из Бахмута, на их место заходят регулярные российские войска. В частности, замена вражеских подразделений происходит на севере пригорода.

"Наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет", - отметила заместитель министра обороны.

В то же время враг пытается усилить и нарастить подразделения к югу от Бахмута.

"Продвижение на флангах по состоянию на вчера и сегодня утром не производится в связи с выполнением других заданий", - добавила Маляр.