На Бахмутском направлении враг пытается стабилизировать оборону, но наши войска усложняют процесс, - Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что на Бахмутском направлении Донецкой области российские войска проводят ротацию и пытаются стабилизировать оборону
Об этом написала Анна Маляр в телеграме.
"Интенсивность наступательных действий врага существенно снизилась, поскольку он производит замену войск с вагнеровцев на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону на этом направлении. Наши войска своими действиями ощутимо усложняют врагу этот процесс", - информирует военнослужащая.
Сообщается, что интенсивность артиллерийских обстрелов со стороны армии РФ не уменьшилась.
Маляр пишет, что вагнеровцы выводят свои подразделения из Бахмута, на их место заходят регулярные российские войска. В частности, замена вражеских подразделений происходит на севере пригорода.
"Наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет", - отметила заместитель министра обороны.
В то же время враг пытается усилить и нарастить подразделения к югу от Бахмута.
"Продвижение на флангах по состоянию на вчера и сегодня утром не производится в связи с выполнением других заданий", - добавила Маляр.
- Напомним, между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством РФ давно напряженные отношения. Так, 21 февраля стало известно, что он неоднократно жаловался на нехватку надлежащего снабжения боеприпасами его боевиков, публично критиковал и скандалил с чиновниками российского минобороны, в том числе с его главой Сергеем Шойгу. Недавно основатель ЧВК Вагнера заявил , что его и других высокопоставленных вагнеровцев полностью отключили от правительственной линии связи РФ и заблокировали все пропуски в российские министерства.
- 13 марта Институт изучения войны констатировал, что конфликт между минобороны России и Евгением Пригожиным достиг апогея на фоне битвы за Бахмут .
- 15 мая отмечалось , что основатель российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин якобы предлагал Украине в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, раскрыть данные о позициях войск РФ для атак.
- Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают , что основатель группы Вагнера Евгений Пригожин подрывает режим российского президента Владимира Путина из-за неполученной награды "за захват Бахмута".
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