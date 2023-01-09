Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В последнее время на Бахмутском направлении основные вражеские атаки происходят ночью. Противник пытается продвигаться именно ночью, чтобы наши коптеры не могли замечать их. Врага намного больше, чем наших военнослужащих. Россияне стараются массово выдавить нас с позиций не качеством, а количеством", - заметил Оропай.

По его словам, до нового года у россиян отмечался определенный дефицит боекомплекта.

"До 1 января враг меньше использовал артиллерийские снаряды, было много сожжено его БК на складах. Сейчас они массово начали стрелять снова, отправляют свою пехоту на наши позиции по 5-6 раз в сутки. Их просто отправляют на верную смерть", - добавил Оропай.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в Белом доме писало, что Пригожин намерен получить контроль соляных и гипсовых шахт Бахмута.

Впоследствии Пригожин объяснил , для чего России нужен Бахмут. По его словам, "окрестности Бахмута - комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны. Это уникальный ландшафт, овраги и высоты, являющиеся естественными тоннелями".

Аналитики Института изучения войны считают , что финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин попытался оправдать важность шахт вокруг Бахмута и Соледара, заявив, что там есть "уникальные и исторические защитные сооружения", которые действуют как "сеть подземных городов"

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