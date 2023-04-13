Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Для понимания Нью-Йорк – маленький городок, который рядом с Горловкой и чуть ниже Авдеевки, поэтому это в эпицентре боевых действий. Общее ситуация неизменна, то есть враг атакует, делает попытки прорваться, совершает разного рода провокации. Противник пытается прорываться или пехотным наступлением" , или тяжелой техникой. А с того, что изменилось, первое – немного вносит свои коррективы погода, начался сезон дождей и почва очень мягкая, поэтому любая техника заключена и продвигается очень слабо", - отметил военнослужащий ВСУ.

Егор Фирсов заметил второй момент, который наблюдает через квадрокоптеры украинской аэроразведки, что враг преимущественно не с автоматом, а с лопатой.

"Последний месяц они активно окапываются, делают все, чтобы зарыться как можно эффективнее и сделать больше защитных фортификационных сооружений. По-моему, враг боится нашего контрнаступления, но надо учитывать, что он очень глубоко закапывается. И третий момент - понемногу, но оружия, к счастью, у нас становится больше как от западных партнеров, так и от наших собственных производителей. Конечно, нам бы хотелось больше, но оружие поступает, что придает нам определенное преимущество и уверенность", - сказал Фирсов.