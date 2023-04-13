На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать, но последний месяц он активно окапывается, - военнослужащий ВСУ Фирсов
Егор Фирсов, военнослужащий ВСУ, народный депутат Украины VII и VIII созывов, считает, что российские войска боятся украинского контрнаступления, но следует учитывать, что они очень глубоко закапываются
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Для понимания Нью-Йорк – маленький городок, который рядом с Горловкой и чуть ниже Авдеевки, поэтому это в эпицентре боевых действий. Общее ситуация неизменна, то есть враг атакует, делает попытки прорваться, совершает разного рода провокации. Противник пытается прорываться или пехотным наступлением" , или тяжелой техникой. А с того, что изменилось, первое – немного вносит свои коррективы погода, начался сезон дождей и почва очень мягкая, поэтому любая техника заключена и продвигается очень слабо", - отметил военнослужащий ВСУ.
Егор Фирсов заметил второй момент, который наблюдает через квадрокоптеры украинской аэроразведки, что враг преимущественно не с автоматом, а с лопатой.
"Последний месяц они активно окапываются, делают все, чтобы зарыться как можно эффективнее и сделать больше защитных фортификационных сооружений. По-моему, враг боится нашего контрнаступления, но надо учитывать, что он очень глубоко закапывается. И третий момент - понемногу, но оружия, к счастью, у нас становится больше как от западных партнеров, так и от наших собственных производителей. Конечно, нам бы хотелось больше, но оружие поступает, что придает нам определенное преимущество и уверенность", - сказал Фирсов.
- 11 апреля в Госпогранслужбе Украины проинформировали, что в Бахмуте шесть пограничников три часа отбивали атаки врага, несмотря на угрозу окружения
- 12 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что украинские воины отбили 34 атаки врага в Донецкой области.
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