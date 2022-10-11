Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг бьет по тылам потому, что не имеет успехов на фронте. Противник обороняется на направлении Сватово - Кременная", - заметил Череватый.

По его словам, противник пытался атаковать Майорск, Соледарь, Первомайск, но был отвергнут Силами обороны Украины.

"Бахмутское направление сейчас самое горячее, там враг сконцентрировал наиболее агрессивные боевые действия и пытается проводить штурмовые действия", - подчеркнул Череватый.

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