На Бахмутском направлении враг наносит 180-200 ударов в сутки, - Череватый
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что Бахмут остается эпицентром главной битвы за Украину
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На этом направлении враг действует агрессивнее всего. Он проводит атаки и огневые удары. В среднем враг наносит где-то 180-200 ударов в сутки из артиллерии. Противник и дальше пытается штурмовать наши позиции. Есть размытость почв, поэтому враг изменил тактику. Оккупанты не всегда могут. использовать танки, бронетранспортеры или боевые машины пехоты", - пояснил Череватый.
По словам спикера Восточной группировки войск, противник формирует меньшие группы и пытается просачиваться до наших позиций.
"В условиях тумана усложняются действия ВСУ. Но украинские защитники находят варианты борьбы с врагом. ВСУ уничтожают врага используя беспилотники и другие средства. Армия РФ ежесуточно терпит большие потери. Главное, что врагу не удается прорвать нашу линию обороны", - добавил Череватый.
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