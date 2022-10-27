На Бахмутском направлении враг использует тактику огневого вала, - боец "Легиона Свободы" Нацгвардии Украины Назаренко
Боец "Легиона Свободы" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко отметил, что в Донецкой области враг не продвигается вперед и несет огромные потери
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Бахмутском направлении враг продолжает использовать тактику огневого вала. Он уничтожает все дома и здания в населенных пунктах этого района. Враг методически отрабатывает каждый дом и дополнительно применяет большое количество групп пехоты", - отметил Назаренко.
По его словам, россияне пытаются атаковать так называемыми новомобилизованными одноразовыми солдатами.
"Чрезвычайно сложная ситуация, но украинские защитники дают врагу отпор. Также на Бахмутском направлении воюют российские наемники, и в этом нет логики, учитывая их провалы на других фронтах. Это болезненные амбиции бункерного диктатора", - подчеркнул Назаренко.
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