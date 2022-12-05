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На Бахмутском направлении враг использует промерзшую землю для атак на позиции ВСУ, - военный парамедик Исмагилов

5 декабря, 2022 понедельник
10:01
война с Россией

Военный парамедик Саид Исмагилов отметил, что украинские защитники удачно сбивают в Донецкой области вражеские самолеты, вертолеты, вертолеты и беспилотники

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Донетчине враг использует промерзшую землю и пытается атаковать наши позиции. Потому что по твердой земле увереннее передвигается техника. Используя погоду, враг пытается проводить атакующие действия на Бахмутском направлении. Усилились артиллерийские обстрелы. Ясная погода помогает врагу использовать авиацию и беспилотники", подчеркнул Исмагилов.

По его словам, погода помогает врагу усилить боевые действия.

"Минусовые температуры всегда являются проблемой для наших бойцов. В окопах нужно как-то согреться и не замерзнуть. Также военным парамедикам трудно по морозу быстро оказывать медицинскую помощь", - добавил Исмагилов.

  • Способность Украины сохранить военную инициативу и динамику оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские Вооруженные Силы продолжать последовательные операции этой зимой.
  • С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине уничтожено 91 690 российских военных, 2924 танка, 264 вертолета и 4497 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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