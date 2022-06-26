Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"По военному ощущению, концентрация российских войск увеличивается в Бахмутском направлении. Бахмут - один из крупнейших городов, оставшийся под украинским контролем. Краматорск, Славянск, Бахмут - это форпосты. Это важные города, которые могут иметь серьезные последствия", - заметил Морозов.

Также боец "Легиона Свободы" добавил, что ситуация на Авдеевском направлении сложна и зависит от ситуации на других участках.

"Когда враг сосредотачивает силы на других участках, на Авдеевском направлении уменьшается интенсивность обстрелов. Ситуация сложная, есть погибшие и раненые. Украинские бойцы дают ответ противнику. Враг преобладает в огневом паритете. Характер обстрелов массированный и интенсивный", - подчеркнул Морозов.

Премьер Британии Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи на полях саммита "Большой семерки" согласились, что в войне России против Украины наступил критический момент

Комитет Госдумы РФ по обороне одобрил поправки, разрешающие выпускникам средних общеобразовательных учреждений заключать контракты на военную службу сразу , а не после 3-х месяцев срочной службы, как сейчас

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb