На Бахмутском направлении увеличивается концентрация сил врага - боец "Легиона Свободы" Морозов
Боец "Легиона Свободы" Максим Морозов подчеркнул, что Бахмут - один из крупнейших городов, оставшийся под украинским контролем на Северодонецком направлении
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"По военному ощущению, концентрация российских войск увеличивается в Бахмутском направлении. Бахмут - один из крупнейших городов, оставшийся под украинским контролем. Краматорск, Славянск, Бахмут - это форпосты. Это важные города, которые могут иметь серьезные последствия", - заметил Морозов.
Также боец "Легиона Свободы" добавил, что ситуация на Авдеевском направлении сложна и зависит от ситуации на других участках.
"Когда враг сосредотачивает силы на других участках, на Авдеевском направлении уменьшается интенсивность обстрелов. Ситуация сложная, есть погибшие и раненые. Украинские бойцы дают ответ противнику. Враг преобладает в огневом паритете. Характер обстрелов массированный и интенсивный", - подчеркнул Морозов.
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