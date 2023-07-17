Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Хочу сообщить хорошую новость с нашего направления. Удалось уничтожить российский тяжелый миномет 2С4 "Тюльпан". Это довольно редкая техника, и у россиян этих систем не так много. В частности, этот миномет удалось уничтожить с помощью корректировки подразделения аэроразведки 3-й штурмовой бригады. Мі очень долго наблюдали за ним и пытались поймать. Подбит этот миномет был с помощью РСЗО "Himars"", - рассказал Волохов.



Командир подразделения аэроразведки "Terra" добавил, что Силы обороны продолжают продвигаться на Бахмутском направлении.



"Если говорить о ситуации в целом, то в южной части Бахмутского направления продолжается наш успех. Есть продвижение. Пока еще рано говорить о финальном исходе. Однако ежедневная работа наших подразделений этот финал приближает", - добавил он.

Утром 17 июля в Генштабе ВСУ отметили , что российская армия продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 28 боевых столкновений.

17 июля в Минобороны Украины сообщили, что с начала контрнаступательных действий Вооруженных Сил Украины на Бахмутском направлении военные освободили территорию площадью более 30 км . На Мелитопольском и Бердянском направлениях деоккупированными остаются почти 180 км² украинской земли