Ситуация вокруг Соледара до сих пор покрыта туманом войны

Оккупационные войска России еще два дня назад сообщали о захвате этого города, но сегодня, кажется, у врага начался информационный ступор. Вместо отчетов россиян о привычной тотальной победе зазвучали заявления о том, что с захватом Соледара, как говорится, они немного поспешили. В свою очередь ВСУ, как раньше, так и сегодня, опровергали сообщения россиян о якобы оккупации этого города и словами, и практическими действиями.







Министерство обороны Украины отмечает, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои. После значительных потерь россияне в очередной раз заменили свои подразделения и отправили в Соледар больше вагнеровцев. Враг пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но успеха нет.



Что касается действий врага: благодаря сосредоточению большого количества штурмовых групп и пренебрежению человеческими потерями, оккупанты фактически по своим трупам зашли в центр Соледара.



Напомню, что массовые атаки на Соледар начались где-то 27 декабря. Город Соледар расположен к северу от Бахмута и наступление на Соледар – это часть вражеского наступления на Бахмут, который Россия на протяжении 6 месяцев фронтальными атаками не может взять и пробить оборону ВСУ.

Важно, что на этих участках фронта - и у Соледара, и у Бахмута - по оценкам враг потерял больше живой силы, чем при штурмах Северодонецка и Лисичанска. Это означает, что в зоне Бахмута и Соледара украинская армия проводит эффективную оборону, цель которой наносить максимальные потери врагу. Этот участок фронта продолжает оставаться чрезвычайно сложным, поэтому ожидаем дальнейшую информацию от официальных представителей для обоснованных выводов.

Военный аналитик и военнослужащий Сил специальных операций ВСУ Вячеслав Целуйко отметил, что Соледар — это левый фланг обороны Бахмута. Его значение для россиян как тактическое, так и пропагандистское. Россияне собирались захватить Бахмут до 1 января, потому что им нужен хоть какой-нибудь успех. Теперь они выбрали менее значимую цель, которую пытаются захватить, несмотря на потери, чтобы представить как успех.

Россияне сейчас заимствуют опыт кайзеровской армии в 1918 году. Во время Первой мировой войны германская армия начала использовать штурмовые группы. Небольшие, но хорошо оснащенные. Враг атакует мелкими подразделениями в разное время, то есть нет системы на широком участке фронта. В девяти случаях из десяти эти атаки не имеют успеха. Россияне пытаются атаковать не в одном месте, где пехотные силы могли бы понести большие потери, а наоборот - атаковать малыми группами на широком фронте, надеясь на то, что ВСУ их не выявит.

Силы специальных операций пытаются перехватить инициативу. То есть, если отдавать противнику инициативу, то рано или поздно он добьется успеха. А тактика украинских защитников направлена на перехват инициативы у противника. И враг вынужден тратить дополнительные силы на закрепление захвативших позиций. Это уменьшает инициативу и силы оккупантов.

Отказ официального Тбилиси в предоставлении комплекса "Бук"

В Украине очень интересная неделя: нам поляки обещают танки, британцы обещают танки, начинаем учиться работать с Patriot, Канада нам покупает NASAMS, но Грузия стала в стойку по нашему предложению предоставить "Буки" и Javelin. И понятно, что за кулисами отказа официального Тбилиси стоят не деньги, а другие вещи.

По мнению Владимира Копчака, руководителя Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии, конверсии и разоружения, это рабочий момент той парадигмы, в которой уже 11 месяцев в режиме пикирования живут официальный Киев и Тбилиси. Потому что продажа хоть одного патрона по любой схеме является политическим решением. Грузия живет в парадигме Кремля и "чтобы не было войны". Украина обращалась в Грузию за более широкой номенклатурой и относительно комплекса "Бук", и не в последнее время были эти обращения, а в первые тяжелые недели полномасштабного вторжения.

И здесь нужно объяснить позицию официального Тбилиси, которая не была уникальной, потому что было глубокое убеждение в падении Киева за десять дней и так далее. В то время и половина земного шара в нас не верила, но сейчас удивляет, что маниакальная и даже полусуицидальная логика официального Тбилиси — не верить в то, что Россия в принципе может проиграть. Также в течение как минимум последних 10 лет Грузия вообще не занималась политикой противодействия агрессору так называемых гибридных угроз. Самый большой парадокс, что сами грузины полностью за Украину. А такая позиция правительства Грузии – это маркер тех странных отношений, в которых находится Украина и Грузия.

Угроза из Беларуси

Владимир Копчак считает, что угроза из Беларуси на уровне обещаний. Такое обещание Лукашенко дал Путину. Однако чем меньше побед или чем больше поражений у россиян на разных участках фронта, тем меньше вероятность выполнения Лукашенко своего обещания. Неформально Украина подает сигналы Беларуси, что формата 24 февраля уже не будет, а будут удары на опережение. Кейс Макеевки оказал психологическое влияние на белорусскую военную аудиторию.

Ситуативно сейчас угроза потенциального наступления со стороны Беларуси, например на Волынь, достаточно эффективно решает главную задачу Кремля по интернационализации этой войны, а также сковыванию и распылению Сил обороны Украины. Кроме того, сейчас никакого сопротивления в Беларуси нет, потому что действовавшим партизанам уже дали по 20 лет. В Беларуси где-то 7-8 тысяч военнослужащих, которые преданы Лукашенко и выполнят приказ. Тем более если будут созданы смешанные подразделения с РФ без опознавательных знаков. Но все, что происходит в Беларуси для нас открытая книга, нам все известно.