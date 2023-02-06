На Бахмутском направлении трассы находятся под контролем ВСУ, - лейтенант батальона "Свобода" Конон
Лейтенант батальона "Свобода" НГУ Роман Конон отметил, что ситуация на Бахмутском направлении крайне тяжелая
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг наступает с невиданной ранее силой. Противник пытается выйти с юга на трассу Константиновка – Бахмут, с севера на трассу Славянск – Бахмут. Враг использует разные типы оружия. Несмотря на незначительные успехи врага в продвижении, трассы находятся под украинским контролем. Они опасны , но под контролем ВСУ", - подчеркнул Конон.
По его словам, враг пытается штурмовать Бахмут по несколько часов подряд.
"Враг использует устаревшую советскую тактику, но модернизировав ее - это вал живой силы. Сначала идут пехотные подразделения кафиров на разведку боем, затем начинается массированный вал артиллерии и повторяется вновь пехотный штурм. Защитники Бахмута дают врагу отпор. Бьем врага прицельно, вчера уничтожили большую группу оккупантов", - добавил Конон.
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