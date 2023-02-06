Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг наступает с невиданной ранее силой. Противник пытается выйти с юга на трассу Константиновка – Бахмут, с севера на трассу Славянск – Бахмут. Враг использует разные типы оружия. Несмотря на незначительные успехи врага в продвижении, трассы находятся под украинским контролем. Они опасны , но под контролем ВСУ", - подчеркнул Конон.

По его словам, враг пытается штурмовать Бахмут по несколько часов подряд.

"Враг использует устаревшую советскую тактику, но модернизировав ее - это вал живой силы. Сначала идут пехотные подразделения кафиров на разведку боем, затем начинается массированный вал артиллерии и повторяется вновь пехотный штурм. Защитники Бахмута дают врагу отпор. Бьем врага прицельно, вчера уничтожили большую группу оккупантов", - добавил Конон.

Ранее министр обороны Алексей Резников заверил , что Украина готова к новому масштабному наступлению россиян в феврале.

По данным Financial Times, Россия в ближайшие 10 дней намерена осуществить очередное масштабное наступление, чтобы захватить Донбасс.











