На Бахмутском направлении сконцентрированы около 30 тыс. личного состава РФ, - представитель Восточной группировки войск
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что на Донетчине противник уже четыре месяца пытается прорвать оборону ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Бахмут – одна из самых горячих точек на линии фронта. На этом направлении противник является самым агрессивным, с концентрацией максимальных своих сил. Враг использует регулярные Вооруженные силы РФ и частные военные группировки. В районе Бахмута сейчас сосредоточено около 30 тыс. личного состава РФ", - подчеркнул Череватый.
По его словам, украинские военнослужащие ежедневно проявляют героизм и мужество.
"И демонстрируют нестандартные действия, неожиданные для противника. Ежедневно срывая атаки и планы врага", - сообщил Череватый.
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