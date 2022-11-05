Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Бахмут – одна из самых горячих точек на линии фронта. На этом направлении противник является самым агрессивным, с концентрацией максимальных своих сил. Враг использует регулярные Вооруженные силы РФ и частные военные группировки. В районе Бахмута сейчас сосредоточено около 30 тыс. личного состава РФ", - подчеркнул Череватый.

По его словам, украинские военнослужащие ежедневно проявляют героизм и мужество.

"И демонстрируют нестандартные действия, неожиданные для противника. Ежедневно срывая атаки и планы врага", - сообщил Череватый.

В Украине в конце октября прекратили работу 1300 терминалов спутниковой связи, которыми пользовались украинские военные.

С 24 февраля в Украине ликвидировано 75 тыс. 440 оккупантов, уничтожены 5 601 бронированная машина, 2 758 танков, 1 462 беспилотника и 202 системы ПВО

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