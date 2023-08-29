На Бахмутском направлении сконцентрировано около 120 тыс. солдат РФ, - боец ВСУ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне имеют большой человеческий ресурс, у них есть возможность осуществлять ротации личного состава. Это происходит на Бахмутском направлении и это чувствуется. Если притихают обстрелы наших позиций, то мы чувствуем, что происходит перетягивание техники. Только на нашем направлении сконцентрировано большое количество группировки врага - около 120 тыс. человек", - подчеркнул Барна.

По словам бойца, на Бахмутском направлении россияне не могут совершить эффективные контрнаступательные действия, и это результат работы украинской пехоты.

"Наша пехота глубоко окопалась и крепко держит позиции. Происходит этап позиционной войны. Окопы с обеих сторон, а между ними заминированная территория. Силы обороны не дают возможности продвигаться оккупантам вглубь украинской территории. Происходят успешные штурмовые действия, инициированные ВСУ. Враг обстреливает украинские позиции авиацией, ствольной артиллерией, но инициатива на нашей стороне", - подчеркнул Барна.