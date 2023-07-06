Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"В нашей полосе ответственности, как и на всем Бахмутском направлении, ситуация очень динамичная. Бои идут каждый день. Происходит артиллерийский пинг-понг с большим количеством применения артбоеприпасов противником. Мы пытаемся наращивать успех, который за нами закрепился в течение последнего месяца. Есть определенная инициатива. на нашем участке фронта, хорошо ведем наблюдение за действиями врага", - рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Родион Кудряшов отметил, что результаты на этом направлении пока обнародовать невозможно, потому что проходят определенные мероприятия, но есть уже панические публикации со стороны российских военных, командиров и блоггеров.

"Основной проблемой после отражения позиций у врага является разминирование этих территорий. Противник очень умело минирует как свой передний край, так и оставляемые позиции. Большое количество минирования российскими войсками является большой проблемой во время закрепления наших войск или во время штурмовых действий. Мы разминируем вручную, это занимает много времени, но получается удачно.Эту ситуацию надо учитывать во всех планах по будущим мерам. Враг пытается всеми методами цепляться за передний край. Есть уже подтвержденная информация, что противник, цепляясь за передний край, готов ликвидировать своих военных, которые. То есть применение врагом артиллерийских обстрелов, тяжелой техники и пулеметов к тем своим подразделениям, которые бегут с переднего края, являются принуждением стоять для тех, кто расположен на позициях сзади", - сказал Кудряшов.