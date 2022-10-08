На Бахмутском направлении сейчас ад, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
Командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Евгений Оропай отметил, что Бахмутское направление тяжелое и стратегически важное
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Противник постоянно атакует Бахмутское направление, там сейчас ад. По нашим позициям россияне сбрасывают 120 мин. Они не идут в атаку, а постоянно нас обстреливают", - подчеркнул Оропай.
По его словам, украинские защитники не теряют наступательный потенциал и пытаются продвигаться вперед, чтобы освобождать украинские города и села.
"Для ВСУ Кременная является приоритетным направлением. Защитники Украины понимают, что важно выйти на Северодонецк и Лисичанск. Враг вышел из Лимана и закрепился у Кременной", - отметил Оропай.
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