Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Противник постоянно атакует Бахмутское направление, там сейчас ад. По нашим позициям россияне сбрасывают 120 мин. Они не идут в атаку, а постоянно нас обстреливают", - подчеркнул Оропай.

По его словам, украинские защитники не теряют наступательный потенциал и пытаются продвигаться вперед, чтобы освобождать украинские города и села.

"Для ВСУ Кременная является приоритетным направлением. Защитники Украины понимают, что важно выйти на Северодонецк и Лисичанск. Враг вышел из Лимана и закрепился у Кременной", - отметил Оропай.

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