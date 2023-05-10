На Бахмутском направлении российские войска отступили на дистанцию до 2-х километров, - Сырский
На Бахмутском направлении Силы обороны Украины вынудили российских террористов отступить на расстояние до 2-х километров
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в telegram.
"Благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении мы получаем результаты эффективных действий наших подразделений. В том числе, проводим эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров", - заявил Сырский.
По словам командующего Сухопутными войсками, наши силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Сражение за Бахмут продолжается.
- 10 мая командир подразделения разведчиков "Terra" в составе тактической группы "Азов" Николай (Абдула) Волохов рассказал, что украинские военные освободили более двух километров Бахмута Донецкой области.
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