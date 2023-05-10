На Бахмутском направлении российские войска отступили на дистанцию до 2-х километров, - Сырский

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в telegram.

"Благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении мы получаем результаты эффективных действий наших подразделений. В том числе, проводим эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров", - заявил Сырский.

По словам командующего Сухопутными войсками, наши силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Сражение за Бахмут продолжается.