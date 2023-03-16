На Бахмутском направлении россияне понесли потери и отказались от ночного штурма, - командование ССО
Вражеские войска понесли потери на Бахмутском направлении и отказались от штурма в ночь на 16 марта
Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВСУ на своей странице в фейсбуке .
"На Бахмутском направлении противник в очередной раз забрасывает позиции обороны телами. Операторы ССО Украины уничтожили 4 оккупантов, еще 3 были ранены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник понес потери и отказался от штурма в эту ночь. Перехваченные переговоры противника подтвердили результат работы спецназовцев.
- 15 марта стало известно, что украинские военные сбили российский бомбардировщик , предположительно Су-24, на Бахмутском направлении. Также в Бахмуте пограничники отразили два штурма россиян, ликвидировали пятерых и ранили 16 врагов.
- В боях за Бахмут российская регулярная армия и ЧВК Вагнера потеряли от 20 до 30 тыс. убитыми и ранеными, заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс.
- Генштаб отмечает, что в целом Россия потеряла в Украине за сутки 15 марта по меньшей мере 1040 военных, самолет и 13 дронов.
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