Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВСУ на своей странице в фейсбуке .

"На Бахмутском направлении противник в очередной раз забрасывает позиции обороны телами. Операторы ССО Украины уничтожили 4 оккупантов, еще 3 были ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник понес потери и отказался от штурма в эту ночь. Перехваченные переговоры противника подтвердили результат работы спецназовцев.