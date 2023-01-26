Об этом во время онлайн-брифинга в Military Media Center сказал спикер Сил обороны на восточном направлении полковник Сергей Череватый.

"Враг пытается совершить прорыв на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлении. Только на Бахмутском участке фронта произошло 199 обстрелов, 35 боевых столкновений. Однако наши силы обороны не дали врагу добиться успеха", - сообщил он.

"В направлении Марьинки, Угледара, Павловки враг пытался вести активные действия, провел 28 штурмов в сутки, совершил 264 обстрела, потеряв 141 человека убитыми, 165 ранеными", - добавил Череватый.

Он напомнил, что за минувшие сутки враг потерял почти батальон убитыми. Кроме того, россияне понесли потери ранеными.

"За два месяца попыток прорвать нашу оборону потери противника соизмеримы с двумя чеченскими войнами", – подчеркнул Череватый.

За сутки 25 января, по данным Генштаба, Россия потеряла в Украине 780 солдат , 2 самолета и вертолет.

25 января спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил , что ситуация вокруг Бахмута контролируемая, ВСУ не собираются покидать город.

Ранее в тот же день представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об отводе украинских войск от Соледара Донецкой области.

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