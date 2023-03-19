Ситуация на фронте

Итак, сначала о фронтах. Даже если британская разведка говорит, что враг исчерпывает наступательный потенциал, то, мне кажется, что лучше ориентироваться на оценки Генштаба и командование Сухопутных войск. Генерал-полковник Сырский, отвечающий за группировку "Хортица", говорит, что на всей восточной линии фронта РФ наступает, пытается прорвать оборону наших войск. Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Креминной, Белогоровки, Спорного, а эпицентром остается Бахмут. Бои за город идут, враг привлек все мощности и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, окружить город. Бои – на севере, юге и востоке города. РФ несет большие потери и еще раз откатывается без успеха. У нас тоже есть потери, но значительно меньшие. На некоторых участках наши подразделения имеют частичный успех.

Народный депутат, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко отметил, что основные сценарии знают Зеленский, Залужный и представители Ставки. Однако ситуация сложная. Если РФ на каком-то направлении добьется успеха, это может закрыть для нас город и дороги. Надо либо отходить на подготовленные позиции, либо совершать контрнаступление. Или перенимать инициативу в другом направлении, чтобы заставить противника перебрасывать резервы. Сырский говорит, что у Бахмута РФ накопила большие резервы. И из РФ перебрасывают, и с правобережья Херсонщины перебросили большую часть, усилив свою группировку. Летом фронт практически стал, потому что у РФ не было сил. Она вышла из Херсонского плацдарма под давлением ВСУ и сконцентрировалась на востоке, чтобы получить преимущество. Мы сконцентрировались на Бахмуте, ведь он с точки зрения РФ превратился в политику. Там сошлись политические интересы воюющих уже в РФ сил: Пригожина, Герасимова, Шойгу, Путина, Кадырова. Они пытаются одержать победу. Авдеевка – не менее опасное направление. Там противник стремится продвигаться. В Марьинке очень серьезные бои, но там нет такой угрозы. Город – поле для маневра. А в Бахмуте РФ создала угрозу окружения. На этих направлениях тоже серьезные бои, враг пытается оттеснить наши войска. Надо быть осмотрительными по всем направлениям. В Марьинке стоят наши десантники, в Угледаре и Авдеевке - серьезные бригады, которые держатся. В Бахмуте много разных подразделений, возможно, им тяжело взаимодействовать. Фронт начинает оживать, земля подсохнет. Враг постарается использовать больше техники. Мы сможем проводить наступательные или просто активные действия. Сейчас разведка боем, каждая из сторон будет искать слабые места, где можно пробить оборону и развить успех. Будет час "Ч", который будет использоваться для достижения успеха в весенне-летней кампании

Пути усовершенствования ВСУ

Многие офицеры, окончившие военную кафедру, сейчас руководят боевыми подразделениями, а это и психология, и знание тактики, оружия. Есть те, кто с гражданской кафедры, но показывает лучшие результаты. Это зависит от человека, его способностей, представления о войне. У каждого свой подход, но у нас должна быть стабильная система управления. Офицеров нужно назначать по лидерским качествам. Нужно быть очень аккуратными, ведь ИПСО РФ выхватывает каждую фразу. Управлять на всех уровнях должны те, кто тоже был в окопах солдатами, понимает каково это. Должны быть четкий план, подготовка, система управления. Когда много подразделений, то если их правильно направить, они могут отбить любую армию. Можно нарушить взаимодействие, бросить каждого военного на отдельное направление, и это будет стая, которая не может выполнить боевое задание. Этого нельзя допускать. Взаимодействие на войне – один из главных факторов. Готовить офицеров нужно, приспособить к боевым действиям. Где-то мы делаем выводы, где-то – нет. Это касается и подготовки и ведения самих боевых действий, обороны. Еще есть над чем работать.

Реакция на комментарий командира 46-й ОАэмбр Купола в СМИ

По словам Романа Костенко, офицер не должен этого говорить, но если он сказал, особенно такой, как Купол, значит, проблема наболела. Роман Костенко обращался к высшему военному командованию и говорил об этом в мае и начале лета. Если проблему до сих пор не решили и об этом говорят командиры, ее нужно решать. Она была в течение всего года. Не комбрига нужно отстранять, а нужно решать этот вопрос, нужно опросить солдат. Роман Костенко говорит, что доносит эту проблему, но решения не было, поэтому стали говорить комбриги. Надо к этому прислушиваться и исправить. Если нет времени на подготовку, необходимо набирать людей раньше. Понижением командира вопрос не решить. Его можно разделить на два вопроса: должен ли был Купол о таком говорить, какое наказание он получил и решат ли проблему. Возможно, комбриг пожертвовал карьерой, чтобы кто-нибудь понял, что проблема есть, а она действительно существует. Куполу нужно дать возможность дальше защищать государство на своем посту. У нас сейчас не в избытке хорошие офицеры, чтобы ими разбрасываться.

Законопроект №4210

Законопроект подал Кабмин в 2019 – 2020 годах, проголосовали за него до полномасштабной войны, отложили, ведь был не ко времени. Пока его дорабатывали, он превратился в отталкивающий от стандартов НАТО. Законопроект реанимировали тогда, когда захотели протолкнуть норму о военном министре. Затем сообщество сказал, что министр в военное и мирное время занимается одним и тем же. Зачем во время войны менять то, что министр должен быть гражданским человеком? Это не улучшит ВСУ. Законопроект разведет бюрократию, по мнению Романа Костенко. Минобороны будет перерабатывать кучу подзаконных актов. О запрете военным баллотироваться на выборные должности и выражать политическую позицию – это фейк, таких норм не было. Очень тупо такое предлагать, когда воины на фронте и согласно Конституции каждый имеет право быть избранным. Что касается политических высказываний, то летом регистрировали законопроект с такой нормой, но он не прошел. Надо смотреть, кто это разгоняет и зачем.