На Бахмутском направлении РФ теряет по меньшей мере по 50 военных ежедневно, - Череватый
Враг несет значительные потери на Бахмутском направлении. Армия оккупантов теряет по меньшей мере по 50 военных ежедневно, поэтому вынуждена пополнять свои ряды зеками
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
"У них огромные потери. На каждом из направлений - на Луганском или на Бахмутском - это от нескольких десятков до сотни и более погибших в сутки. На Бахмутском направлении, например, по меньшей мере по 50 человек ежедневно. Эта динамика не меняется", - сказал он. .
Череватый отметил, что из-за значительных потерь враг должен был проводить мобилизацию и привлекать к боевым действиям зэков.
"Все это заставило врага проводить мобилизацию, чтобы обновлять свои силы, и привлекать преступную организацию ЧВК Вагнера, которая после потери основной части своих профессиональных наемников организовала "штрафбат 2.0" периода Второй мировой войны и начала брать в свои ряды узников. единственная цель – держать постоянный градус напряжения и использовать живую силу как главный фактор поддержки высокой динамики боевых действий", - добавил он.
- 14 февраля военнослужащий ВСУ Александр Войтко в эфире Эспрессо выразил мнение, что россиянам не удастся оцепить Бахмут.
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