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На Бахмутском направлении РФ теряет по меньшей мере по 50 военных ежедневно, - Череватый

15 февраля, 2023 среда
10:01
война с Россией

Враг несет значительные потери на Бахмутском направлении. Армия оккупантов теряет по меньшей мере по 50 военных ежедневно, поэтому вынуждена пополнять свои ряды зеками

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"У них огромные потери. На каждом из направлений - на Луганском или на Бахмутском - это от нескольких десятков до сотни и более погибших в сутки. На Бахмутском направлении, например, по меньшей мере по 50 человек ежедневно. Эта динамика не меняется", - сказал он. .

Череватый отметил, что из-за значительных потерь враг должен был проводить мобилизацию и привлекать к боевым действиям зэков.

"Все это заставило врага проводить мобилизацию, чтобы обновлять свои силы, и привлекать преступную организацию ЧВК Вагнера, которая после потери основной части своих профессиональных наемников организовала "штрафбат 2.0" периода Второй мировой войны и начала брать в свои ряды узников. единственная цель – держать постоянный градус напряжения и использовать живую силу как главный фактор поддержки высокой динамики боевых действий", - добавил он.

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Россия
Донетчина
Бахмут
потери окуппантов
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