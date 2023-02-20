Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация на Бахмутском направлении остается сложной. Еще с июля прошлого года враг не оставляет попыток взять Бахмут. Продвижения у врага нет, но противник пытается наступать с невиданной силой. Захватчики стреляют из всех видов оружия, к фундаменту разрушая Бахмут и ближайшие населенные пункты", – отметил Конон.

По его словам, украинские защитники удерживают Бахмут и отступать не собираются.

"Бахмут превратился в руины, каждое здание либо уничтожено, либо повреждено. В городе еще остается от 5 до 7 тысяч гражданского населения", - добавил Конон.