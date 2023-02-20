На Бахмутском направлении продвижения врага нет, - лейтенант батальона "Свобода" Конон
Лейтенант батальона "Свобода" НГУ Роман Конон подчеркнул, что враг не оставляет попыток захватить Бахмут
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Ситуация на Бахмутском направлении остается сложной. Еще с июля прошлого года враг не оставляет попыток взять Бахмут. Продвижения у врага нет, но противник пытается наступать с невиданной силой. Захватчики стреляют из всех видов оружия, к фундаменту разрушая Бахмут и ближайшие населенные пункты", – отметил Конон.
По его словам, украинские защитники удерживают Бахмут и отступать не собираются.
"Бахмут превратился в руины, каждое здание либо уничтожено, либо повреждено. В городе еще остается от 5 до 7 тысяч гражданского населения", - добавил Конон.
- 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нашей стране важно отстоять Бахмут , но не любой ценой, а пока это будет разумно.
- Министерство обороны Британии пишет, что Россия к годовщине вторжения в Украину может объявить о захвате Бахмута, независимо от того, под чьим контролем останется город в Донецкой области.
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