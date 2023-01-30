Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация сложная на Бахмутском направлении. Битва за Бахмут продолжается с середины лета, битва интенсивная и напряженная. Враг пытается вести наступательные действия, украинская оборона отбивает эти попытки. Идут пехотные бои на близких дистанциях", - отметил Ильенко.

Офицер батальона "Свобода" также добавил, что находящиеся на Бахмутском направлении украинские подразделения достойно выполняют боевые задания, уничтожают врага и держат определенные позиции.

"Враг предпринимает попытки окружить город с юга и севера и выйти на дороги, соединяющие Бахмут. Таким образом, противник пытается окружить город с флангов", - объяснил Ильенко.

По данным аналитиков Института изучения войны, кадровые военные РФ, вероятно, постепенно заменяют истощенных вагнеровцев, чтобы продолжить наступление на Бахмут.

Вражеские войска наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Однако украинские воины продолжают отражать атаки врага и уничтожили около 20 оккупантов и поразили 2 района скопления оккупантов.

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