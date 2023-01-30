На Бахмутском направлении продолжаются пехотные бои на близких дистанциях, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
Офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко заметил, что враг пытается окружить Бахмут с флангов
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация сложная на Бахмутском направлении. Битва за Бахмут продолжается с середины лета, битва интенсивная и напряженная. Враг пытается вести наступательные действия, украинская оборона отбивает эти попытки. Идут пехотные бои на близких дистанциях", - отметил Ильенко.
Офицер батальона "Свобода" также добавил, что находящиеся на Бахмутском направлении украинские подразделения достойно выполняют боевые задания, уничтожают врага и держат определенные позиции.
"Враг предпринимает попытки окружить город с юга и севера и выйти на дороги, соединяющие Бахмут. Таким образом, противник пытается окружить город с флангов", - объяснил Ильенко.
- По данным аналитиков Института изучения войны, кадровые военные РФ, вероятно, постепенно заменяют истощенных вагнеровцев, чтобы продолжить наступление на Бахмут.
- Вражеские войска наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Однако украинские воины продолжают отражать атаки врага и уничтожили около 20 оккупантов и поразили 2 района скопления оккупантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.88
Покупка 39.88Продажа 40.55
-
EUR
Покупка 42.54Продажа 43.5
- Актуальное
- Важное