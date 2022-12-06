Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Идут напряженные бои, которые не останавливаются не на час. Несмотря на то, что враг давит и пытается бросать все силы и оставшиеся у него резервы, украинская оборона стоит крепко", - подчеркнул Ильенко.

По его словам, оккупанты пытаются продвигаться на Бахмутском направлении, но успеха не имеют.

"Бои продолжаются в стиле Первой мировой войны. Это жесткая борьба, которая длится за одну позицию несколько суток. На этом направлении у врага нет существенного продвижения", - отметил Ильенко.

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Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко отметил , что зимняя погода влияет на ход боевых действий.

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