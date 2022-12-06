На Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои, но оборона стоит крепко, - офицер батальона "Свобода" НГУ Ильенко
Офицер батальона "Свобода" НГУ, народный депутат Украины VII и VIII созывов, политик Андрей Ильенко отметил, что ситуация на Бахмутском направлении остается сложной
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Идут напряженные бои, которые не останавливаются не на час. Несмотря на то, что враг давит и пытается бросать все силы и оставшиеся у него резервы, украинская оборона стоит крепко", - подчеркнул Ильенко.
По его словам, оккупанты пытаются продвигаться на Бахмутском направлении, но успеха не имеют.
"Бои продолжаются в стиле Первой мировой войны. Это жесткая борьба, которая длится за одну позицию несколько суток. На этом направлении у врага нет существенного продвижения", - отметил Ильенко.
- Украина получит танки стандартов НАТО и даже боевые самолеты, партнеры Украины очень практичны
- Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко отметил , что зимняя погода влияет на ход боевых действий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.92
- Актуальное
- Важное