На Бахмутском направлении пограничники отразили пять атак: враг отступил
Пограничники на Бахмутском направлении отразили пять атак российских захватчиков, враг отступил
Об этом Государственная пограничная служба Украины сообщает в facebook .
"При поддержке артиллерии враг пять раз пытался штурмовать разные позиции пограничных подразделений, вовлеченных в оборону на Бахмутском направлении. Однако зря. Огнем из стрелкового и группового оружия все атаки пограничники отразили", - говорится в сообщении.
В частности, сообщается, что россияне отступили, их потери уточняются.
- 8 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соледар и Бахмут держатся, а туда будут переброшены дополнительные подразделения.
- Генерал-полковник Александр Сырский побывал на позициях обороняющихся войск в районе Бахмута и Соледара на Донетчине.
- Лейтенант, командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Евгений Оропай отметил, что ночью вблизи Бахмута произошло несколько вражеских пехотных штурмов.
- Военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил , что противник увеличил плотность войск в районе Соледара.
- 9 января военнослужащий ВСУ, солдат-гранатометчик 5 отдельного штурмового полка с позывным Мамай Юрий Сиротюк отметил , что сейчас идет тяжелое сражение, враг атакует передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении.
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