На Бахмутском направлении пограничники отбили штурм и контратакой захватили вражеские позиции
Пограничники на Бахмутском направлении отразили штурмовые действия врага и контратакой заняли позиции российских захватчиков
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.
"Российские захватчики продолжают наступление на Бахмут. Под прикрытием артиллерии оккупанты попытались захватить одну из передовых позиций наших защитников. Артналет пограничники переждали в укрытиях, а при приближении пехоты противника открыли огонь", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что попытка штурма рашистов провалилась, враг понес потери и начал бежать.
Пограничники вместе с воинами Вооруженных Сил Украины контратаковали и заняли позиции российских захватчиков.
В результате боя 9 рашистов ликвидированы, еще около 20 - ранены.
"Сейчас Силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях", - добавляют в ГПСУ.
- 3 января оккупанты били по Донецкой области: в Курахово, снаряд попал в жилой дом, в Константиновке под огнем оказалась промышленная зона, в Бахмуте - историческое здание.
- 4 января, россияне обстреляли Бахмут из артиллерии, в результате чего от осколков снаряда погибли две женщины.
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