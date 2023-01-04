Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

"Российские захватчики продолжают наступление на Бахмут. Под прикрытием артиллерии оккупанты попытались захватить одну из передовых позиций наших защитников. Артналет пограничники переждали в укрытиях, а при приближении пехоты противника открыли огонь", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что попытка штурма рашистов провалилась, враг понес потери и начал бежать.

Пограничники вместе с воинами Вооруженных Сил Украины контратаковали и заняли позиции российских захватчиков.

В результате боя 9 рашистов ликвидированы, еще около 20 - ранены.

"Сейчас Силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях", - добавляют в ГПСУ.

3 января оккупанты били по Донецкой области: в Курахово, снаряд попал в жилой дом, в Константиновке под огнем оказалась промышленная зона, в Бахмуте - историческое здание.

4 января, россияне обстреляли Бахмут из артиллерии, в результате чего от осколков снаряда погибли две женщины.

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