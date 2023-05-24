На Бахмутском направлении погиб чемпион Украины по боксу Александр Онищенко

Об этом сообщили в Федерации бокса Украины.

Александру было 30 лет – он погиб в боях с русскими захватчиками под Бахмутом.

Онищенко - мастер спорта Украины по боксу, чемпион Украины среди юношей и юниоров, победитель "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсенова". Также он входил в состав сборной Украины по боксу. Отмечалось, что Александр представлял федерацию бокса Сумской области и тренировался под руководством Дмитрия Дуброва.

Прощание с погибшим воином состоится в среду, 24 мая.