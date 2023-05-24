На Бахмутском направлении погиб чемпион Украины по боксу Александр Онищенко
В боях за Бахмут не стало еще одного спортсмена – Александр Онищенко был мастером спорта и чемпионом Украины по боксу
Об этом сообщили в Федерации бокса Украины.
Александру было 30 лет – он погиб в боях с русскими захватчиками под Бахмутом.
Онищенко - мастер спорта Украины по боксу, чемпион Украины среди юношей и юниоров, победитель "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсенова". Также он входил в состав сборной Украины по боксу. Отмечалось, что Александр представлял федерацию бокса Сумской области и тренировался под руководством Дмитрия Дуброва.
Прощание с погибшим воином состоится в среду, 24 мая.
- Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт рассказал, что на войне с Россией погибли 293 украинских спортсмена, тренера и работники физической культуры.
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