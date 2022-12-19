Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Есть вещи, которые решаются исключительно на поле боя. Время покажет, кто более устойчивый и сильный, у кого лучшее оружие. Сейчас россияне сконцентрировали в районе Бахмута большие войска. После потери Херсона, правобережья Днепра, потери Харьковщины, после многих отступлений, россиянам важно взять Бахмут. Им нужно добиться хоть какого-то успеха и выйти на административные границы Донбасса и Луганщины", - отметил Костенко.

Полковник СБУ также добавил, что на Бахмутском направлении воюет ПИК Вагнера.

"Вагнеровцы пытаются доказать Путину, что они могут действовать самостоятельно и выполнять задачи. В Бахмуте оккупанты сконцентрировали политические, военные и бандитские интересы, все сферы влияния РФ. Нашим ребятам действительно очень тяжело, но ВСУ держатся, и делают все, чтобы удержать город", – подчеркнул Костенко.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил , что штурмовые действия врага не приводят к изменениям на Бахмутском направлении.

Командир роты 112 бригады ТрО Юрий Федоренко сообщил, что происходит давление противника по всем направлениям линии фронта.

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