На Бахмутском направлении изменилась конфигурация российских войск, однако качество осталось прежним, - майор Кудряшов
На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия армии РФ, конфигурация которых изменилась, однако качество военнослужащих противника осталось прежним
Об этом в эфире Эспрессо заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов.
"Могу сказать за определенную конфигурацию. Если раньше конфигурация была в виде Вагнера и второстепенной роли регулярщиков РФ, то сейчас – это регулярщики РФ и второстепенные певекашники из новых разнообразных ЧВК".
Также Кудряшов добавил, что качество военнослужащих противника, которое на переднем крае в резерве – не изменилось.
"Применение тоже примерно то же самое: они применяют мясные штурмы, не жалея пополняют пехоту на переднем крае, поэтому в целом конфигурация изменилась, но качество войск - нет", - подчеркнул майор.
- 17 июля отмечалось , что с начала контрнаступательных действий Вооруженных Сил Украины на Бахмутском направлении военные освободили территорию площадью более 30 км. На Мелитопольском и Бердянском направлениях деоккупированными остаются почти 180 км² украинской земли.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.66
Покупка 36.66Продажа 37.38
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.96
- Актуальное
- Важное