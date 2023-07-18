Об этом в эфире Эспрессо заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов.

"Могу сказать за определенную конфигурацию. Если раньше конфигурация была в виде Вагнера и второстепенной роли регулярщиков РФ, то сейчас – это регулярщики РФ и второстепенные певекашники из новых разнообразных ЧВК".

Также Кудряшов добавил, что качество военнослужащих противника, которое на переднем крае в резерве – не изменилось.

"Применение тоже примерно то же самое: они применяют мясные штурмы, не жалея пополняют пехоту на переднем крае, поэтому в целом конфигурация изменилась, но качество войск - нет", - подчеркнул майор.