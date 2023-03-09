Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, но полностью контролируемая ВСУ. Есть определенные изменения в боевых порядках ВСУ, есть определенные маневры. Работаем в формате эшелонированной и маневровной обороны", - отметил Кудряшов.

По его словам, враг мощно пытается давить по всей линии фронта.

"Но все задекларированные ротные опорные пункты находятся под контролем ВСУ. В настоящее время Бахмут находится под контролем ВСУ. Все логистические пути тоже находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. Ситуация каждый день меняется, но все под контролем", - подчеркнул Кудряшов.