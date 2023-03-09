На Бахмутском направлении есть определенные изменения в боевых порядках ВСУ, – заместитель командира Кудряшов
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов подчеркнул, что в настоящее время Бахмут находится под контролем ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, но полностью контролируемая ВСУ. Есть определенные изменения в боевых порядках ВСУ, есть определенные маневры. Работаем в формате эшелонированной и маневровной обороны", - отметил Кудряшов.
По его словам, враг мощно пытается давить по всей линии фронта.
"Но все задекларированные ротные опорные пункты находятся под контролем ВСУ. В настоящее время Бахмут находится под контролем ВСУ. Все логистические пути тоже находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. Ситуация каждый день меняется, но все под контролем", - подчеркнул Кудряшов.
- Институт изучения войны (ISW) сообщает, что у России, вероятно, нет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжать наступление в случае захвата Бахмута
- С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине более 156 тыс. военных, 3441 танк, 2098 беспилотников и 254 средства ПВО
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