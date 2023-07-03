На Бахмутском направлении еще присутствуют остатки вагнеровцев, - командир подразделения аэроразведки "Terra" Волохов
Командир подразделения аэроразведки "Terra" Николай Волохов сообщил, что на Бахмутском направлении остается вести боевые действия определенное количество бойцов ПИК Вагнера
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Официально НДС Вагнера уже не воюет на Бахмутском направлении. Однако мы наблюдаем немного другую ситуацию. В частности, что отдельные бойцы НДС Вагнера еще участвуют в боях на нашем направлении. Нам неизвестно на каких началах они здесь находятся, возможно они подписали контракт с МО РФ . Однако действительно некоторые из них остались на Бахмутском направлении", - рассказал Волохов.
Командир подразделения аэроразведки "Terra" подчеркнул, что бойцы ПВК Вагнера достаточно хорошо подготовлены.
"Говорить о полном отводе подразделений ПИК Вагнера из Бахмутского направления не приходится. Я думаю, что здесь остались те, кто обладает отдельными профессиональными навыками. Поскольку следует понимать то, что у ПИК Вагнера есть очень большое количество подготовленных, коммерчески мотивированных бойцов", - добавил. он.
Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь
23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПИК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.
Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.
Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.
26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.
27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ПИК Евгений Пригожин.
В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.
29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.
Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .
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