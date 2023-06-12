На Бахмутском направлении бои снова обострились, - военнослужащий ВСУ Сиротюк

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"На Бахмутском направлении сейчас происходит жесткая борьба. В последние недели нам удалось серьезно потеснить врага на флангах, занять господствующие высоты и продвинуться в сторону села Клищиевка. Также мы укрепили свои позиции на юго-западных окрестностях Бахмута, в так называемых Садах, где мы постоянно пересаживали нас Противник в последние дни подтянул резервы и пытается эти позиции отбить.Появилось много нового подкрепления у россиян, которое активно они бросают в бои.То есть происходит война на встречных парах: мы атакуем врага и двигаемся вперед, и он пытается контратаковать и отбить позиции, но ему это не удается. Сейчас немного тяжело, видимо, у противника приказ любой ценой удержать эти позиции, поэтому бои снова обострились", - рассказал военнослужащий ВСУ.

Юрий Сиротюк добавил, что враг терпит огромные потери, все посадки засыпаны трупами российских солдат, которые никто не собирается убирать.