На Бахмутском направлении бои снова обострились, - военнослужащий ВСУ Сиротюк
Юрий Сиротюк, военнослужащий 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, отметил, что в последние недели удалось серьезно потеснить врага на флангах, занять господствующие высоты и продвинуться в сторону села Клищиевка
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"На Бахмутском направлении сейчас происходит жесткая борьба. В последние недели нам удалось серьезно потеснить врага на флангах, занять господствующие высоты и продвинуться в сторону села Клищиевка. Также мы укрепили свои позиции на юго-западных окрестностях Бахмута, в так называемых Садах, где мы постоянно пересаживали нас Противник в последние дни подтянул резервы и пытается эти позиции отбить.Появилось много нового подкрепления у россиян, которое активно они бросают в бои.То есть происходит война на встречных парах: мы атакуем врага и двигаемся вперед, и он пытается контратаковать и отбить позиции, но ему это не удается. Сейчас немного тяжело, видимо, у противника приказ любой ценой удержать эти позиции, поэтому бои снова обострились", - рассказал военнослужащий ВСУ.
Юрий Сиротюк добавил, что враг терпит огромные потери, все посадки засыпаны трупами российских солдат, которые никто не собирается убирать.
- 5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала , что ВСУ по некоторым направлениям перешли к контрнаступательным действиям, а также широким фронтом двигаются на Бахмутском направлении, занимая господствующие позиции.
- 7 июня подразделение противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбило очередной вражеский беспилотный летательный аппарат типа Орлан вблизи Бахмута Донецкой области.
- 8 июня сообщалось, что за сутки 3-я штурмовая бригада ВСУ оттолкнула российское войско на 1,8 км вдоль фронтовой линии и на 1,2 км в глубину близ Бахмута Донецкой области.
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