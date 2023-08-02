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На Бахмутском и Шахтерском направлениях враг пытался восстановить утраченное положение, - Генштаб

2 августа, 2023 среда
06:58
Война с Россией

Российские оккупанты пытаются восстановить утраченное положение в Донецкой области, а именно на Бахмутском и Шахтерском направлениях. В течение суток на фронте произошло более 40 боевых столкновений

Об этом сообщает 2 августа Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Сопича Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. В частности, это Зализный Мост, Галагановка Черниговской области; Шпиль, Юнаковка, Атинское, Басовка, Рожковичи Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Петропавловка, Нестерное и Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Тополи, Каменка, Фиголовка, Дворичная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Орехово-Василовка, Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское, Карловка, Невельское и Новобахмутовка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Зоряное, Марьинка, Победа и Остро Донецкой области.

На Шахтерском направлении российские оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Совершили безуспешные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Благодатное и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Орехов и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Садово, Токаревка, Казацкое, Антоновка, Михайловка и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Армия РФ за сутки нанесла 75 авиаударов и совершила 68 обстрелов с РСЗО

За прошедшие сутки россияне нанесли один ракетный, 75 авиационных ударов и совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам. Отмечается, что пострадали среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

ВСУ в течение суток поразили 14 артсредств, 4 станции РЭБ и 4 пункта управления врага

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 по командному пункту и 1 по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Также ВСУ поразили 14 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 6 средств противовоздушной обороны, 3 района сосредоточения личного состава, 1 склад боеприпасов и еще два важных объекта.

  • В Минобороны 31 июля отмечали, что ВСУ за неделю продвинулись еще на 12,6 кв. км к югу и на 2 кв. км – на Бахмутском направлении.
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