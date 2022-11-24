Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг из танков и артиллерии обстрелял 16 населенных пунктов, - Генштаб

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг из танков и артиллерии обстрелял 16 населенных пунктов, - Генштаб

24 ноября, 2022 четверг
07:26
война с Россией танк рф

Российские оккупанты минувших суток обстреляли 16 населенных пунктов в районе Бахмута и Авдеевки

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 24 ноября.

Так, на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Берховка, Верхнекаменское, Выемка, Водяное, Григорьевка, Клещиевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Первомайовское, Роздол.

Кроме того, на Северском направлении враг обстрелял из реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области и Басовка, Середина Буда и Ясная Поляна Сумской области.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник содержит подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по позициям Сил обороны, а также районам населенных пунктов Бологовка, Ветеринарное, Глубокое, Двуречное, Избицкое, Красное, Кудеевка, Огурцово и Стрелка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Цинически обстреливает танки, минометы и ствольную артиллерию, в частности, районы населенных пунктов Берестово, Ольшана, Вишневое, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площадка Луганской области и Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. Зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Новополь, Пречистовка и Шахтерское Донецкой области и Гуляйполе, Зеленая Роща, Дорожнянка, Орехов, Полтавка, Степногорск, Темировка и Красное на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Берислав, Громадские, Белозерка, Днепровское, Дудчаны, Качкаровка, Новоалександровка, Понятовка, Станислав, Токаровка, Широкая Балка Херсонской области и Херсон, ведет позиционную оборону. Враг усовершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций по указанным направлениям.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

  • Также в оккупированной Горловке медикам запретили проводить судмедэкспертизы тел вагнеровцев

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot

Украина
военные силы Украины
Авдеевка
Бахмут
Читайте также:
Shahed-136
23 ноября, 2022 среда
Атака на израильский танкер у побережья Омана: ВМС США обнаружили обломки "шахеда"
вертольоти Sea King
23 ноября, 2022 среда
Великобритания предоставит Украине три вертолета
Криштиану Роналду
21 ноября, 2022 понедельник
Первый человек в мире набрал полмиллиарда подписчиков в Instagram
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.78
    Покупка 39.78
    Продажа 40.47
  • EUR
    Покупка 40.11
    Продажа 41.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
24 ноября
08:03
OPINION
Война за Белгород. Что на самом деле планируют россияне?
07:50
Энергетики работали всю ночь, но 70% Киева до сих пор без электричества, - Кличко
07:43
Россия выпустила по Украине 67 крылатых ракет и 10 беспилотников во время массированной атаки 23 ноября, - уточнение Генштаба
07:36
Украинская авиация нанесла 6 ударов по российским военным и их технике
07:15
ЧВК Вагнера
В оккупированной Горловке медикам запретили проводить судмедэкспертизы тел вагнеровцев, - Генштаб
06:58
Китай еще раз призвал Украину и РФ к переговорам
06:56
Канадские военные начали учить украинских саперов в Польше
06:30
ПВО безупречно справилось с массированным обстрелом россиян, - Игнат о ракетных ударах 23 ноября
06:20
Пригородные электрички выйдут на маршруты 24 ноября, однако частота курсирования может быть меньше, - УЗ
06:12
Украина хочет создать временный офис прокурора в Европе
05:58
Анналена Бербок
Германия выделяет еще €1 млрд на преодоление последствий глобального продовольственного кризиса, вызванного агрессией РФ
05:47
Эммануель Макрон
Удары по инфраструктуре не должны оставаться безнаказанными, - Макрон об атаке РФ по Украине 23 ноября
05:37
ковид
В Китае зафиксирован рекордный прирост инфицированных на COVID-19
05:10
Путину в вопросе войны в Украине все труднее балансировать между националистами и остальным населением, - ISW
04:42
В случае дальнейших поражений Россия может применить в Украине химическое оружие, в частности "Новичок", - Politico
04:15
Руслан Стефанчук
Теперь ожидаем такого решения от США, - Стефанчук о признании в Европарламенте РФ страной – спонсором терроризма
03:48
Совбез ООН
Россия в ООН обвинила в разрушении мирной инфраструктуры украинские ПВО и американские ракеты
03:21
В Эстонии намерены снести 244 советских монумента. 56 из них уже убрали
02:53
"В темноте, но #безвас": в Молдове запустили флешмоб после очередной атаки России на энергетику Украины
02:26
совбез ООН
ООН: обстрелы Россией гражданских объектов в Украине могут привести к гуманитарной катастрофе. РФ должна отвечать за это
01:59
В России против чеченского лидера Ахмеда Закаева открыли дело за создание в Украине "батальона Ичкерии"
01:31
"Русский флот – бойся!": литовцы собрали средства на уже третий морской дрон для Украины
01:03
Зеленский рассказал о состоянии возобновления энергоснабжения в регионах
00:36
Пашинян устроил демарш на саммите ОДКБ, отказавшись подписывать общие документы
00:20
Обновлено
"Мы ждем реакции на террор России. Нам нужны системы ПВО", - Зеленский на Совбезе ООН
2022, среда
23 ноября
23:53
Некоторые российские командиры знали и поощряли подчиненных к сексуальному насилию в Украине, – британский юрист
23:49
В течении 23 ноября Россия попала ракетами по трем жилым домам, погибли 10 человек, - МВД
23:13
Обновлено
Одесса
В Одесской области возобновили водо- и теплоснабжение
23:12
Белый дом
Почитая память умерших в результате Голодомора, Байден отметил стойкость украинского народа
22:36
"Эта ужасная тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров": Блинкен прокомментировал ракетные обстрелы РФ
22:25
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Входящий в новый пакет военной помощи Украине от США. Колонка Сергея Згурца
22:22
Голодомор
В 60 городах мира пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора
22:14
Обновлено
Ракетный удар по Львовщине: 90% абонентов восстановили электроснабжение
22:08
OPINION
"Водный день" в оккупированной Макеевке
21:56
Польша предложила Германии передать системы ПВО Patriot Украине и разместить их у границы
21:51
"Мы говорим не о днях, а о часах": в ОП заверили в быстром восстановлении энергосистемы Украины
21:09
Обновлено
электроэнергиия
В Хмельницком после полного обесточивания через несколько часов вернули электричество половине потребителей
20:45
Молдова
"Пожелал молдовскому народу стойкости": Шмыгаль обсудил восстановление энергетических систем с премьером Гаврилицей
20:36
Залужный прокомментировал российские ракетные удары по Украине 23 ноября
20:20
Обновлено
РФ обстреляла Киев и область: что известно
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV