Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо ".

"День за днем ситуация на Бахмутском направлении не меняется, идут тяжелые бои. Битва за Бахмут продолжается с середины лета, все это время враг пытается то оцепить город, то взять его штурмом, но по факту успехов не имеет. Враг бросает сюда большие силы, наверное, все боеспособное, что сейчас у него есть, что еще осталось", - отметил Ильенко.

По его словам, находящиеся на Бахмутском направлении Силы обороны Украины устойчиво держат рубежи.

"Город под украинским контролем. На окраинах и флангах частично продолжаются бои. Но речь и близко не идет об окружении или захвате Бахмута врагом. Потери врага измеряются сотнями погибших и тяжелораненых за день, даже для России это слишком большие потери", - подчеркнул Ильенко.

В понедельник, 2 января 2023 года, пограничники приняли два тяжелых боя в окрестностях Бахмута и в самом городе. Группа из трех десятков российских оккупантов попыталась штурмовать украинский опорный пункт. Штурм удалось отразить. По предварительным данным, уничтожены 7 и ранены 9 россиян. У украинских пограничников потерь нет.

На утро 3 января в Генштабе отметили , что противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Также за минувшие сутки на этом направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут и др.

Российские силы снизили активность на территории Бахмута, поскольку ВСУ в этом районе получили подкрепление. В ближайшее время оккупантам не удастся захватить Бахмут

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