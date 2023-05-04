На Азовстали прогремел громкий взрыв, - горсовет Мариуполя

Об этом пишет Мариупольский горсовет .

Отмечается, что взрыв был слышен по всему городу. Сразу после него в небо поднялся вертолет окупантов.

"Громкий взрыв в оккупированном Мариуполе слышали во всех районах города. Он произошел со стороны комбината "Азовсталь". На видео видим, как низко пролетает над жилым районом Новоселка вертолет кафиров, затем он вернул к морю через центр и на Бердянск. Именно перед этим случился громкий взрыв на Азовстали", - говорится в сообщении.