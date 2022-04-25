На Азовстали находятся более тысячи женщин и детей и более полутысячи раненых, - Верещук

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Правительственный портал.

"Наши военные не собираются сдаваться. Но ведь на Азовстал есть гражданские - а это более тысячи женщин и детей, более 500 раненых, среди них тяжело раненые! Они имеют право выбраться! Мы это все довели до России. Им известно, сколько там гражданских людей", - сказала Верещук.

Она пояснила, что сейчас невозможно создать гуманитарный коридор: Россия бомбит, наносит ракетные удары, обстреливает подходы.

"Я хочу, чтобы все мировое сообщество знало и воспринимало именно так, что сейчас происходит на Азовстали. Они не хотят идти на какие-либо переговоры. И это военное преступление, за которое будет наказание", - подчеркнула Верещук.

Напомним, в минобороны РФ заявили, что готовы открыть гумкоридор из Азовстали для гражданских. Ирина Верещук предупредила о возможных провокациях.

24 апреля гуманитарный коридор из Мариуполя не заработал, поскольку россияне нарушали режим "тишины".

Украина просит Генсека ООН выступить гарантом коридора в Азовсталь.