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Главная война с Россией На Азовстали находятся более тысячи женщин и детей и более полутысячи раненых, - Верещук

На Азовстали находятся более тысячи женщин и детей и более полутысячи раненых, - Верещук

25 апреля, 2022 понедельник
22:13
война с Россией

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся более тысячи женщин, детей и более 500 раненых

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Правительственный портал.

"Наши военные не собираются сдаваться. Но ведь на Азовстал есть гражданские - а это более тысячи женщин и детей, более 500 раненых, среди них тяжело раненые! Они имеют право выбраться! Мы это все довели до России. Им известно, сколько там гражданских людей", - сказала Верещук.

Она пояснила, что сейчас невозможно создать гуманитарный коридор: Россия бомбит, наносит ракетные удары, обстреливает подходы.

"Я хочу, чтобы все мировое сообщество знало и воспринимало именно так, что сейчас происходит на Азовстали. Они не хотят идти на какие-либо переговоры. И это военное преступление, за которое будет наказание", - подчеркнула Верещук.

  • Напомним, в минобороны РФ заявили, что готовы открыть гумкоридор из Азовстали для гражданских. Ирина Верещук предупредила о возможных провокациях.
  • 24 апреля гуманитарный коридор из Мариуполя не заработал,  поскольку россияне нарушали режим "тишины".
  • Украина просит Генсека ООН выступить гарантом коридора в Азовсталь.

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Мариуполь
эвакуация
женщины
Ирина Верещук
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