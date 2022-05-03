На Азовстали находятся более 40 военных с тяжелыми ранениями, - Верещук
На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе находятся более 40 тяжелораненых военных
Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Укринформ.
"Там сейчас больше 40 тяжелораненых, лежачих, и они нуждаются в спасении. Украинская власть обратилась к РФ и требует выдать нам этих людей, которые не являются комбатантами и по Женевским конвенциям должны быть переданы Украине, потому что они нуждаются в помощи", - сказала она.
По словам Верещук, эвакуация военных относится к ответственности военного командования и они работают над алгоритмами для решения ситуации.
- 25 апреля Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся более тысячи женщин, детей и более 500 раненых.
- 1 мая с Азовстали эвакуировали 100 гражданских, после чего Россия возобновила обстрелы завода
- 3 мая российские оккупанты в очередной раз начали штурм удерживаемого украинскими военными завода "Азовсталь".
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