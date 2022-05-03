На Азовстали находятся более 40 военных с тяжелыми ранениями, - Верещук

Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Укринформ.

"Там сейчас больше 40 тяжелораненых, лежачих, и они нуждаются в спасении. Украинская власть обратилась к РФ и требует выдать нам этих людей, которые не являются комбатантами и по Женевским конвенциям должны быть переданы Украине, потому что они нуждаются в помощи", - сказала она.

По словам Верещук, эвакуация военных относится к ответственности военного командования и они работают над алгоритмами для решения ситуации.

25 апреля Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся более тысячи женщин, детей и более 500 раненых.

1 мая с Азовстали эвакуировали 100 гражданских, после чего Россия возобновила обстрелы завода

3 мая российские оккупанты в очередной раз начали штурм удерживаемого украинскими военными завода "Азовсталь".