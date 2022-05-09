На Азовстали еще более сотни гражданских, - глава Донецкой ОВА
На заблокированном россиянами заводе "Азовсталь" в Мариуполе есть гражданские лица
Об этом заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире Общественного.
"В Мариуполе сейчас около 100 тыс. жителей в общей сложности проживает. Есть люди, которые не хотят покидать город. На Азовстали больше сотни гражданских осталось", - рассказывает Кириленко.
По его словам, обстрелы завода не прекращаются.
"Авиация там работает постоянно. Тихо там бывает иногда при эвакуации. Россияне не заинтересованы, чтобы люди выезжали на подконтрольную Украине территорию", - сказал руководитель ОВА.
- 30 апреля оккупанты пропустили на выход из комбината первых 20-х гражданских.
- 1 мая 2022 года при содействии Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста с территории осадного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" удалось вывезти 100 гражданских лиц.
- 3 мая в Запорожье прибыли эвакуированные из Азовстали люди.
- 6 мая глава ОП Андрей Ермак заявил, что с завода "Азовсталь" удалось вывезти почти 500 человек .
- 6 мая из Азовстали удалось извлечь 50 женщин, детей и пожилых людей.
- 7 мая вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.
- Заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь заявил, что полк не может подтвердить эвакуацию всех гражданских из Азовстали, ведь нет спецтехники для разбора завалов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.39
Покупка 31.39Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.94Продажа 33.8
- Актуальное
- Важное