На Азовстали еще более сотни гражданских, - глава Донецкой ОВА

Об этом заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире Общественного.

"В Мариуполе сейчас около 100 тыс. жителей в общей сложности проживает. Есть люди, которые не хотят покидать город. На Азовстали больше сотни гражданских осталось", - рассказывает Кириленко.

По его словам, обстрелы завода не прекращаются.

"Авиация там работает постоянно. Тихо там бывает иногда при эвакуации. Россияне не заинтересованы, чтобы люди выезжали на подконтрольную Украине территорию", - сказал руководитель ОВА.